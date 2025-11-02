Скончался актер Стэнли Фун, снявшийся в сотне гонконгских боевиков

На 81-м году жизни скончался гонконгский актер и кинорежиссер Стэнли Фун.

О кончине артиста 31 октября в социальных сетях сообщила его подруга и член городского совета Нью-Тайбэя Цай Шу-чунь. За несколько дней до этого сам актер сообщил подписчикам об ухудшении здоровья, не вдаваясь в детали.

Стэнли Фун родился в 1944 году в китайской провинции Гуандун. В возрасте 23 лет начал сниматься, отметившись более чем в 110 кинокартинах.

С 1980-х по 1990-е годы он стал основным артистом гонконгской кинофраншизы "Мои счастливые звезды", в которой в эпизодических ролях снялись многие известные актеры, включая Джеки Чана. Также он выступил режиссером семи фильмов, для трех из них написал сценарий.