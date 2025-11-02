Смерть мужа, преследования сталкера и измены: биография Сандры Буллок

Сандра Буллок уже более 30 лет значится в списках самых талантливых голливудских звезд. Она стала знаменитой в одночасье, но не остановилась на достигнутом и сделала все возможное, чтобы доказать, что ее успех не был случайным. Буллок снялась в паре десятков громких проектов, заработала около полумиллиарда долларов, получила «Оскар» и вошла в число самых влиятельных актрис индустрии. Пока ее карьера стремительно развивалась, личная жизнь откровенно пробуксовывала. Единственный официальный брак Буллок закончился скандальным разводом, а мужчина, которого она называла любовью всей жизни, трагически скончался в 2023 году. В рамках цикла о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как Буллок сумела сохранить оптимизм и веру в любовь, несмотря на выпавшие на ее долю испытания.

Прерванное молчание

Сандра Буллок всегда относилась к категории звезд, которые много и с удовольствием говорят о работе и мастерски уходят от вопросов о личном. Желая сохранить свое право на частную жизнь, она практически не комментировала развод и два года воздерживалась от публичных заявлений по поводу трагической кончины своего возлюбленного Брайана Рэндалла.

Лишь летом 2025 года актриса позволила себе небольшую откровенность в публичном поле. В интервью для Vanity Fair она рассказала выступившей в роли журналиста близкой подруге Дженнифер Энистон, что три года, когда Рэндалл серьезно болел, стали для нее одним из самых тяжелых испытаний.

Буллок призналась, что к началу 2023 года была эмоционально разбита. А после смерти Рэндалла от бокового амиотрофического склероза (БАС) она и вовсе несколько месяцев не выходила из дома. Тогда же, по словам Буллок, ее преследовали папарацци.

«Я задавалась вопросом: «А действительно ли мне нужно выходить на улицу?» Бывали случаи, когда папарацци проникали в дом, бывали случаи, когда они находились снаружи или когда вычисляли мое местонахождение на съемочной площадке. Это продолжалось и продолжалось. И мой дом, к сожалению, стал моей тюрьмой».

Назойливое внимание таблоидов стало для Буллок новой реальностью, от которой ей было сложно спрятаться. Кроме того, по признанию актрисы, хотя она и знала все о диагнозе Рэндалл, она все равно оказалась совершенно не готова к его уходу.

«Чувствую себя прекрасно одна»

До знакомства с Рэндаллом Буллок не особенно везло в личной жизни. В Голливуде она считалась хорошенькой, но не канонической красавицей, веселой, но не гламурной тусовщицей. Несмотря на столь спорные по меркам киноиндустрии вводные данные, она стремительно стала суперзвездой.

После премьеры боевика «Скорость» она в буквальном смысле проснулась знаменитой. Следом одна за другой вышли в прокат не менее успешные «Сеть», «Время убивать», «В любви и войне». Фильм «Пока ты спал» принес актрисе «Золотой глобус», а «Мисс Конгениальность» — именную звезду на Аллее славы в Голливуде и статус королевы романтических комедий.

Во второй половине 1990-х годов карьера Буллок неуклонно шла в гору, поэтому о создании семьи она не особенно задумывалась — ей было достаточно славы, финансового успеха и любви зрителей.

При этом актриса всегда пользовалась успехом у мужчин. В 1990 году она, будучи еще голливудской старлеткой, начала встречаться с Тейтом Донованом, который в то время находился в зените славы. Пара даже объявила о помолвке, но в итоге в 1994 году рассталась.

Позднее Буллок вспоминала, что не горела желанием выходить замуж за Донована, но была сильно в него влюблена и потому «бегала за ним как собачонка».

«У каждого есть что-то, что отличает его от всех остальных… Тейт вытащил наружу все, что во мне было хорошего, что было плохого, что было подавлено».

В 1996 году она приступила к съемкам в триллере «Время убивать», в котором ее партнером выступил Мэттью Макконахи. Экранные чувства быстро превратились в реальный роман. Знаменитости изо всех сил старались скрыть от общественности внезапно вспыхнувшие чувства, но долго хранить эту тайну у них не вышло. Они встречались два года, после чего тихо и без скандалов разошлись.

Буллок до сих пор с большим теплом вспоминает эти отношения и, когда заходит речь о Макконахи, повторяет:

«Я чувствую, что Мэттью обо мне очень заботится. Неважно, где он в своей жизни или где я в своей — я знаю, что мы навсегда останемся близки».

Около года длился роман актрисы с Райаном Гослингом, с которым она познакомилась на съемках проекта «Отсчет убийств» в 2002 году. Она нежно называла нового возлюбленного маленьким Буддой за его спокойный и уравновешенный характер и не изменила своего мнения, даже после того, как их отношения подошли к концу. Да и Гослинг спустя годы продолжает отзываться о Буллок как об одной из лучших женщин из тех, кого он знает.

«Я не хочу замуж. Чувствую себя прекрасно одна и не считаю институт брака чем-то обязательным. И почему идея замужества становится для большинства женщин главной целью?» — удивлялась Буллок в эфире шоу Эллен Дедженерес в 2003 году, незадолго до знакомства с единственным официальным мужем

Неожиданное замужество

Выйти замуж актриса решила в 2005 году — и это событие стало для многих неожиданностью. Еще большее удивление у общественности вызвал ее избранник — телеведущий, байкер, владелец магазина мотоциклов ручной сборки и ведущий популярного в США шоу «Гараж монстров» Джесси Джеймс.

Мужчина был старше 40-летней на тот момент Буллок на пять лет, вел разгульный образ жизни и в перерывах между вечеринками пытался воспитывать троих детей. Актриса при знакомстве приняла его за шовиниста и «типичного убийцу-мотоциклиста», поэтому решительно отказалась идти с ним на свидание. Однако Джеймс проявил настойчивость.

Когда об их романе стало известно, тут же всплыла информация, что в юности Джесси отсидел срок в исправительном учреждении для несовершеннолетних за воровство и что у него репутация неисправимого бабника и два неудачных брака за спиной. Но Буллок все это не волновало, поэтому в итоге они все-таки поженились.

Закрытая церемония состоялась в июле 2005 года на ранчо неподалеку от Санта-Барбары. После свадьбы актрисе пришлось пересмотреть свой подход к работе, ведь теперь ей надо было заботиться о младшей дочери мужа — Санни. Мать девочки, порнозвезда и стриптизерша Джанин Линдмалдер, была арестована за неуплату налогов и приговорена к тюремному заключению.

К тому моменту, как Линдмалдер вышла на свободу, Буллок успела полюбить Санни как родную дочь, поэтому сделала все возможное, чтобы помочь мужу добиваться единоличной опеки над ребенком. Именно из-за Санни актриса, по ее собственному признанию, решила повременить с рождением детей.

«Джанин много раз заявляла, что мое желание удочерить Санни было вызвано тем, что я не могу иметь собственных детей. Но это неправда. Разделить с Джесси радость появления еще одной жизни — это то, чего я очень хочу, но мы поняли, что из-за нестабильности в жизни Санни рождение еще одного ребенка будет ее травмировать».

Крах семейной идиллии

2010 год обещал быть одним из лучших в жизни Буллок. В январе они с мужем начали процесс усыновления трехмесячного мальчика Луи. В марте актриса получила заветную статуэтку «Оскар» за роль в ленте «Невидимая сторона». В благодарственной речи она трогательно призналась в любви сидевшему в зале со слезами радости на глазах мужу.

Однако всего через несколько дней их семейная идиллия внезапно закончилась, когда американский таблоид опубликовал откровения стриптизерши Мишель Макги по прозвищу Секс-бомба о ее романе с Джеймсом. Женщина утверждала, что встречается с ним уже 11 месяцев и даже несколько раз занималась с ним сексом в доме, где тот жил с Буллок. Правда, в свое оправдание Макги добавила, что согласилась на это только потому, что Джеймс убедил ее, что давно расстался с женой.

Как только эта информация стала достоянием общественности, всплыли новые измены Джеймса. Сначала еще четыре женщины заявили, что встречались с Джеймсом в то время, когда он был женат на Буллок. Затем в прессе появились сообщения, что он снимал домашнее порно с участием любовниц.

Джеймс не стал отрицать измены, хотя и обмолвился, что большая часть обвинений не соответствует действительности.

«Я во всем признался Сандре, рассказал, что был с другой женщиной, будучи женатым на ней. Я думаю, она что-то подозревала, но я лгал ей и себе в том числе», — заявил он журналистам. «Во всей этой ситуации виноват только один человек, и это я. Мое поведение причинило боль моей жене и детям, и я очень об этом сожалею. Я надеюсь, что однажды они смогут простить меня», — публично извинялся Джесси.

В попытках спасти брак он даже отправился в реабилитационный центр, чтобы избавиться от зависимости от секса. Но все его попытки вымолить у жены прощение не увенчались успехом. В апреле того же 2010 года Буллок подала на развод и завершила процесс усыновления Луи уже в статусе матери-одиночки.

Актриса очень тяжело переживала развод. Новость о неверности бывшего мужа и разразившийся вслед за этим скандал больно ударили по ее самолюбию и самооценке. Спасением для нее в этот непростой период стали работа и дети.

После того как все бумаги о разводе были подписаны, Буллок обосновалась на своем ранчо в Техасе, где занималась тем, что меняла подгузники и пела колыбельные сыну и читала присланные студиями новые сценарии. Она мечтала лишь о том, чтобы ее оставили в покое и дали спокойно прийти в себя, но у режиссера Альфонсо Куарона, задумавшего заполучить Буллок в новый фильм «Гравитация», были другие планы.

Режиссер долго уговаривал актрису сыграть главную роль в этом проекте, и в итоге она сдалась.

«Если даже эта работа окажется моей последней в кино, то будет означать, что я закончила карьеру на самой вершине», — прокомментировала она свое решение.

Съемки в «Гравитации» оказались для Буллок физически и эмоционально очень тяжелыми. Она часами была вынуждена сидеть в небольшой капсуле, подвешенной к потолку студии, из-за чего чувствовала себя очень одиноко. Тем не менее ее мучения оправдались.

Фильм был восторженно встречен критиками и получил семь «Оскаров». Тепло приняли «Гравитацию» и зрители. И Буллок, вместо гонорара снимавшаяся за процент от сборов в прокате, заработала 70 миллионов долларов, благодаря чему стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире.

«Ты принадлежишь мне»

В июне 2014 года на долю актрисы выпало новое испытание. На территорию ее ранчо, окруженную трехметровым забором с колючей проволокой и камерами видеонаблюдения, посреди ночи сумел проникнуть навязчивый поклонник. Проснувшись от шума, Буллок увидела возле двери спальни мужчину с оружием в руках, но успела спрятаться и вызвать полицию.

«Кто-то забрался в мой дом, я спряталась в шкафу. У меня в спальне есть специальное убежище, там я и нахожусь. Это мужчина. Я в шкафу, не знаю, видит ли он меня. Слышу, как он стучится в мою дверь», — говорилось в попавшей в руки журналистов записи звонка актрисы в службу спасения.

Прибывшая полиция задержала злоумышленника. Им оказался психически больной мужчина Джошуа Корбетт. При нем была обнаружена тетрадь с вырезанными фотографиями Буллок и надписью:

«Ты моя жена по закону Господа. Ты принадлежишь мне, а я — тебе».

После судебного разбирательства Корбетта приговорили к принудительному лечению. Спустя три года врачи признали его здоровым и выпустили из психиатрической больницы. Буллок, напуганная тем, что мужчина вновь начнет ее преследовать, обратилась в суд. Однако власти смогли лишь продлить еще на пять лет запрет на приближение к ней ближе чем на 180 метров. Сталкера этот документ не остановил, когда же полицейские попытались задержать его за невыполнение предписаний суда, он покончил с собой.

Найти любовь всей жизни и потерять ее

Личная жизнь Буллок наладилась в 2015 году. Для съемок дня рождения сына она пригласила фотографа, которым оказался Брайан Рэндалл. Мужчина произвел на актрису столь сильное впечатление, что она сама поинтересовалась у него, свободен ли он. Брайан ответил, что разведен и в одиночку воспитывает дочь.

Они начали встречаться и быстро съехались. Друзья и родные Буллок поначалу беспокоились, что она наступает на те же грабли, что и с бывшим мужем, но их опасения не оправдались. Рэндалл не пытался стать популярнее за счет избранницы. Вместо этого он окружил ее любовью и заботой и стал настоящим отцом для ее сына.

Обычно осторожная и сдержанная Буллок тогда рассказывала, что чувствует себя по-настоящему счастливой и чуть ли не впервые в жизни может во всем положиться на любимого мужчину. В том же 2015 году они стали родителями еще одного приемного ребенка — девочки Лейлы.

«Я прошла через развод и знаю, что это такое — собирать по частям разбитое сердце. Я нашла любовь своей жизни, и у нас трое прекрасных детей, включая дочь Брайана. Это самое лучшее, что когда-либо со мной случалось».

В 2022 году Буллок неожиданно объявила, что ставит карьеру на паузу. Причиной она назвала усталость от постоянных съемок и желание уделять больше времени семье.

«Работа была моей опорой, этаким костылем. Я осознала, что, возможно, переборщила. Я словно открывала без конца холодильник в поисках того, чего там нет. И я сказала себе: "Прекрати эти поиски. У тебя уже все есть"», — честно призналась она.

Лишь самые близкие знали, что в этот момент Рэндалл тяжело болел. Супруги приняли решение не предавать огласке его проблемы со здоровьем. Однако к 2022 году состояние мужчины резко ухудшилось, и актриса захотела провести рядом с любимым мужчиной оставшееся ему время.

Рэндалл скончался 7 августа 2023 года, и это стало для Буллок сильнейшим ударом. Она понимала, что ради детей обязана взять себя в руки и жить дальше, но на это ей потребовалось два года. В 2024 году Буллок вернулась в профессию, подтвердив свое участие в продолжении мелодрамы «Практическая магия».

Вскоре после этого инсайдеры сообщили, что она выбралась из эмоционального кризиса и дала себе еще один шанс обрести счастье в личной жизни. Буллок по-прежнему считает Рэндалла главной любовью своей жизни и хранит память о нем, но она снова начала ходить на свидания.