Умерла актриса Инна Штеренгарц

В Москве скончалась известная актриса, сценарист и специалист по подбору артистов Инна Штеренгарц. Печальное известие стало известно сегодня. Она умерла в свой день рождения, 2-ого ноября, сообщает портал «Кино-театр.ру»

Инна Штеренгарц получила образование в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Свою карьеру она начинала как заведующая литературной частью в театре, а позже работала редактором на Свердловской киностудии, где занималась созданием документальных картин.

Её первый выход на большой экран состоялся в 1993 году в картине Владимира Хотиненко «Макаров». В этой ленте она играла вместе с Сергеем Маковецким, Еленой Майоровой, Ириной Метлицкой и другими знаменитыми мастерами сцены.

Впоследствии зрители увидели её в таких работах, как «Каникулы в зазеркалье», «Вечерний звон», а также в продолжении легендарного сериала «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя». Также она является автором сценария фильма «Из отголосков далекой речи».

Особой страницей в биографии Инны Штеренгарц стала работа по подбору артистов. Она долгие годы сотрудничала с режиссёром Владимиром Хотиненко, находя исполнителей для его картин. Одним из самых масштабных и сложных проектов в её жизни стал сериал «Гибель империи», где было занято пятьсот действующих лиц. Её профессионализм был востребован и при создании многих других известных фильмов и сериалов.