Режиссер Геральд Бежанов умер после смерти единственного сына

Геральд Бежанов, постановщик классических советских комедий "Самая обаятельная и привлекательная" и "Где находится нофелет?", умер от воспаления легких.

85-летний режиссер скончался у себя дома. Об этом сообщает KP.RU.

По словам супруги артиста Людмилы Пустынской, режиссера подкосила трагедия - летом пара потеряла своего единственного сына, мужчине было 45 лет. После чего Бежанов практически перестал вставать с кровати.

Бежанов снялся в ряде картин, в частности - появился в эпизоде "Самой обаятельной". 10 ноября у ленты юбилей - 40 лет со дня премьеры.

Геральд Суренович Бежанов - заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер ордена Дружбы. Снял также фильмы "Витя Глушаков - друг апачей", "Срочный вызов", "Крик в ночи" и другие.