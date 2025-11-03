Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина рассказала о профессии и жизненных уроках

Юлия Куварзина в беседе с журналом «Атмосфера» рассказала о жизни, профессии и личных уроках, полученных с годами. Актриса, прославившаяся ролями в сериалах «Не родись красивой» и «Воронины», недавно отметила свой 50-летний юбилей и поделилась размышлениями о том, как с годами меняется восприятие себя и окружающего мира.

Звезда подчеркнула, что стать актрисой для неё было неотложным желанием, которое помогло реализовать себя и открыть новые грани эмоциональности.

«Актриса — это гиперженщина по ощущениям и чувствам. На сцене можно показывать слабость, а в жизни — нужно быть сильной. Приходится прятать свою уязвимость, обиду и боль. Это — парадокс роли и жизни», — рассказала она.

Куварзина призналась, что с возрастом приходит понимание важности заботы о себе.

«Я была удивлена, когда отметила 50 лет. Теперь я понимаю, как важно высыпаться и позволять себе отдыхать. Раньше могла болтать с подругой до двух ночи, сейчас — нет», — отмечает она.

В то же время актриса говорит о внутренней грусти и осознании конечности жизни. Это делает её более чуткой и разумной.

Что касается отношений, Юлия заявила, что к мужчинам относится хорошо и ценит ум и талант.

«Иногда в мужчине важна не только его энергетика, но и другие качества. Хочу встретить кого-то особенного, романтичное признание в любви у меня — от бывшего мужа, который однажды расписал поздравления стихами на асфальте под моим балконом в день моего рождения», — отметила она.

О дочери Лизе актриса говорит с теплом и гордостью.

«Иногда я чувствовала, что меня не хватает рядом с ребёнком. Но она — большая часть моей жизни, и наше общение — источник радости. Лиза научила меня легче воспринимать неудачи, быть открытой и женственной».

Юлия Куварзина подчеркнула, что годы дают ценную мудрость и позволяют лучше понимать себя и окружающих.