Умер Ли Уивер, снявшийся в «Беверли Хиллз 90210»

Скончался Ли Уивер, американский актер кино, сериалов и мыльных опер, артист рекламы, певец и телеведущий.

Уивер снимался с 1950-х, фильмография - 150 пунктов.

Как передает THR, артист умер в возрасте 95 лет у себя дома в Лос-Анджелесе еще 22 сентября, но семья сообщила об этом только сейчас. Иные детали не разглашаются.

Ли Уивер родился в 1930 году во Флориде в семье повара. Окончил университет. Четыре года служил в армии. Перебравшись в Нью-Йорк, работал промоутером в джаз-клубе, знал Майлза Дэвиса, Диззи Гиллеспи, Джона Колтрейна и других звезд.

Впечатляющий список экранных появлений артиста включает проекты "Беверли-Хиллз 90210", "Дикий дикий запад", "Шина: Королева джунглей", "Старски и Хатч", "Морк и Минди", "Блюз Хилл-стрит", "Годзиллу" Эммериха, "Небеса могут подождать".