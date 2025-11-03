Актер Плотников рассказал, как создавался образ Петра I в фильме "Государь"

Многосерийный фильм "Государь" выходит на Первом канале 3-4 ноября в 21.35, 5-6 ноября в 22.00. Ранее он вышел в онлайн-кинотеатре Okko, но теперь его увидит и широкая телевизионная аудитория.

Исторический сериал режиссера Сергея Гинзбурга ("Великая. Золотой век", "Собор") рассказывает об эпохе Петра Великого, раскрывая личность императора, чьи реформы навсегда изменили судьбу России. Сериал создан при поддержке Института развития интернета. Драма охватывает три десятилетия жизни Петра I: от смерти царя Федора Алексеевича до победы в Северной войне и провозглашения России империей. Продюсеры - Константин Эрнст, Сергей Титинков и Наталья Смирнова. Константин Плотников ("Король и Шут", "Калимба") впервые сыграл историческую роль. Евгений Ткачук - в образе Александра Меншикова - ближайшего соратника царя. Также снимались Светлана Колпакова (царевна Софья), Наталья Суркова (царица Наталья Кирилловна, мать Петра I), Сергей Угрюмов (Василий Голицин), Александр Обласов (Лев Нарышкин, дядя Петра I), Сергей Барковский (Никита Зотов), Евгений Шварц (Карл XII), Сергей Годин (Франц Лефорт), Александр Бухаров (Федор Шакловитый),Тина Стойилкович (Анна Монс) и другие. Специально для "РГ" Константин Плотников, исполнитель главной роли, рассказал о том, как создал образ последнего царя и первого Всероссийского императора - Петра I.

Константин, в последние годы у вас актерский взлет: "Король и Шут", "Калимба", а до этого - фильм "Общага". Но это все роли современных героев, а тут неожиданно - Петр I. Это же ваш первый исторический образ и сразу столь масштабный.

Константин Плотников: Да, это, правда, моя первая роль в историческом проекте. Сложно описать эмоции. Конечно, безумное волнение и одновременно осознание того, какой объем материала и в какой промежуток времени мне нужно было в себя уложить. Потому что до съемок мои знания о Петре I, честно говоря, были достаточно поверхностными - такими, какими мы знаем из школьной программы. А для того чтобы сыграть столь масштабный образ, нужно знать существенно больше и находиться в контексте того времени. Поэтому волнение было недолгим - на это не было времени. А было время по возможности максимально изучать, смотреть и читать.

Что помогло вам в работе над ролью?

Константин Плотников: Во-первых, подарили книгу, которая так и называется - "Петр I". В ней собрано практически все, что император писал от руки: там есть переписка с мамой, переписка с женой - Екатериной I, а также указы, которые читать сложнее, чем личные записи. И мне это очень помогло - это то, что раскрывает его как человека, а не только как государственного деятеля. Лекции не дают такого ощущения от Петра, совсем другое дело, когда читаешь его переписку с мамой или супругой - там столько тепла, любви, заботы и прочих, казалось бы, мелочей, но важных для понимания нюансов характера человека.

Как в сериале отражены личная жизнь и любимые женщины Петра?

Константин Плотников: Личная жизнь представлена, конечно, не в полном объеме, но обязательно будет раскрыта как важная составляющая жизни любого человека. В сериале упоминаются и роман с Анной Монс, и первая жена - Евдокия, кстати, последняя царица русского происхождения, а также Марта, которую все помнят как Екатерину I.

Через весь сериал с Петром сюжетно проходит его ближайший сподвижник Меншиков, которого сыграл Евгений Ткачук. Удивительно, что вы снова вместе, и на этот раз в историческом кино после "Короля и Шута". И каково было снова оказаться в одной лодке? Не забывали, что уже работали в другом проекте?

Константин Плотников: С Женей мне было прекрасно работать. Он потрясающий партнер, и каждый раз я чему-то учусь у него. Когда я узнал, что именно он будет играть Меншикова, то первой мыслью было: "Уххх! Буду у него учиться, он будет меня выручать в каких-то моментах". Это и страховка, и уверенность, и уже наработанное взаимодействие.

Какие моменты в сценарии вы сразу как актер определили для себя как ключевые в судьбе императора?

Константин Плотников: Я знал этот факт в школе, но, естественно, со временем забыл, поэтому он вдвойне меня поразил при подготовке к роли. Я говорю о жестоких событиях, которые Петр увидел своими глазами в десять лет. Это был стрелецкий бунт в Москве, когда на глазах ребенка бросали на копья его родных - и не где-то, а в Кремле. На мой взгляд, случившаяся трагедия его перевернула и, в определенном смысле, сломала. Конечно, это была одна из точек, от которой я отталкивался при построении образа. Также известно, что Петр, пусть и через ошибки, но выстраивал взаимоотношения с людьми на честности и прямоте. Ошибки порой возникали из-за чрезмерного доверия, и он переживал их болезненно. Впрочем, с годами он стал чувствовать людей тоньше и быстрее. Для передачи этого оттенка образа я сосредоточился на взаимоотношениях Петра с окружением - с мамой, потом с Меншиковым и так далее. Я прекрасно понимал, что не смогу объять все, что формировало личность императора, поэтому строил роль из того, что мне было более-менее понятно. Естественно, под внимательным руководством режиссера Сергея Гинзбурга, умеющего точно вносить коррективы.

Сергей Гинзбург же периодически снимается и как актер. Это давало плюсы в работе с ним?

Константин Плотников: Спасибо ему за то, что он актер. Нам с ним очень повезло. Сергей Гинзбург невероятно хорошо разбирается в контексте, то есть к нему при малейших сомнениях в соответствии историческим реалиям всегда можно обратиться за советом. И много подсказывал сам. Иногда на стадии репетиций он даже не показывал явно, как играть, но внимательно следил за своей мимикой и интонациями и понимал, как нужно сделать в кадре.

А как работали с текстом, со специфичными выражениями и словами того времени?

Константин Плотников: Речь не простая, это не то же самое, что учить современный текст. Но мы стараемся и в этом аспекте все равно искать человечность. Чтобы совсем не уходить в лексикон XVII века, мы искали варианты, когда можно было выразиться понятнее и проще, но без перебора в сторону современности. Опять же, наш режиссер очень сильно помогал: хорошо зная ту эпоху, он подсказывал фразы полегче для произношения, но при этом верные по контексту времени. Словом, мы находили золотую середину.

Физиологические особенности Петра как обыгрывали? Например, небольшой размер обуви, нехарактерный для двухметрового человека?

Константин Плотников: Сценарий не мог вместить все. Мы держали в голове всю известную фактуру о Петре, но не всегда вдавались в совсем уж конкретные детали, например, связанные с обувью. Было важнее показать его как человека, его свержение и устремления, объяснить мотивацию и сложный путь воплощения, казалось бы, фантазий, которые в итоге становились реальностью.

События в сериале охватывают тридцать лет, но играли Петра только вы. Как перевоплощались для разных возрастов императора? Через грим или было что-то еще?

Константин Плотников: Не буду, наверное, раскрывать все секреты. Из необычного, например, такой факт: каждую смену мне подбривали лоб, чтобы он за счет этого выглядел больше и выше. Честно говоря, я даже не представлял, насколько человек может измениться визуально, если просто выбрить полтора сантиметра передних волос на голове. Изменения достаточно ощутимы. Что еще? На более ранний возраст Петра мы доклеивали мне волосы, на более поздний - убирали объемность, а для передачи возрастных годов добавляли седые волосы. В остальном - грим и несколько тонких моментов преображения.

Не интригуйте, раскройте что-нибудь еще…

Константин Плотников: Мы немного поработали с глазами. В какой-то момент я играл в линзах, но не все время. Уже и так раскрыл вам более чем достаточно. Остальное увидите уже на экране.