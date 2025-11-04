Умерла звезда фильма Скорсезе «Алиса здесь больше не живет» Дайан Лэдд

В возрасте 89 лет умерла американская актриса Дайан Лэдд, наиболее известная широкому зрителю по роли Фло в фильме режиссера Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет». Об этом сообщает журнал Лору Дерн.

Причина смерти актрисы не раскрывается. Известно, что она умерла в своем доме в штате Калифорния 3 ноября. Рядом с ней находилась дочь.

Всего за свою карьеру Лэдд успела сняться в более чем 200 фильмах и телесериалах. Она трижды была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана — в 1975, 1990 и 1991 годах. В 1981 году ей вручили Золотой глобус.

Ранее сообщалось, что актриса и кастинг-директор Инна Штеренгарц умерла в возрасте 78 лет.