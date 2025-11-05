Умер актер и сценарист Вячеслав Вербин

Вербин снялся в сериале "Империя под ударом", как сценарист работал над проектами "Фердинанд великолепный" 1976 года, "Семь счастливых нот" - с Ясуловичем, Хилем, Светиным, "Проклятие Дюран" (по мотивам историй о Рокамболе дю Террайля). Также на его счету - популярная в отечественном кинопрокате комедия "Герой ее романа".

Вербин (Дреер) родился 26 ноября 1941 года. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности "театроведение". Работал заведующим литературной частью Академического Малого театра оперы и балета, Ленинградской академической филармонии имени Шостаковича и Большого театра кукол. Помимо кино- и телесценариев - автор пьес, песен для кинофильмов, либретто опер и балетов. Был членом Союза литераторов и Союза театральных деятелей России.

Об уходе артиста сообщили в театре "Карамболь".

Прощание прошло 3 ноября.