Энтони Хопкинс и Стивен Грэм сыграют в драме «Ибелин» про игрока в World of Warcraft

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что началась разработка фильма «Ибелин». Дата выхода биографической картины пока неизвестна. Съёмки ленты планируют начать весной 2026 года.

В фильме о знаменитом геймере сыграют Энтони Хопкинс и Стивен Грэм
Сюжет фильма основан на реальной истории жизни геймера по имени Матс Стин. Он жил в Норвегии и страдал от мышечной дистрофии. Большую часть своей жизни он провёл в инвалидной коляске. Матс увлекался онлайн-игрой World of Warcraft и проводил много времени в ней. Благодаря этому, он стал известен в геймерском сообществе и завёл себе много друзей. Парень скончался в возрасте 25 лет, но стал известен на весь мир.

Главные роли сыграют Энтони Хопкинс («Молчание ягнят»), Стивен Грэм («Переходный возраст») и Изабела Мерсед («Супермен»). В фильме также появятся Тони Коллетт («Реинкарнация»), Мейси Стелла («Нэшвилл») и Чарли Пламмер («Долгая прогулка»). Режиссёром выступит Мортен Тильдум — автор фильмов «Игра в имитацию» и «Пассажиры».