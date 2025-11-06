Актер Александр Соколовский рассказал, какое кино хотел бы снять

Российский актер Александр Соколовский, известный по ролям в сериалах "Молодежка", "Гранд" и "Склифосовский", хотел бы попробовать себя в качестве режиссера и снять исторический фильм. Об этом артист сообщил в беседе с ТАСС.

"Снять свое кино - да, сто процентов хотел бы. Свой спектакль как театральный режиссер - не уверен, это очень сложный жанр. А вот если кино, то я обожаю исторические фильмы. Думаю, я бы начал именно с исторического кино. Я прям огромный поклонник этого жанра и старался бы выбить себе проект в этой тематике", - сказал Соколовский.

Он отметил, что, хотя театр занимает важное место в его жизни, ближе всего ему остается кинематограф.

"Я всегда говорил, что я киношник, киношный человек, киношный артист. Но мои пять лет в Губернском театре - это очень классный опыт, который я с теплотой вспоминаю. Театр позволяет существовать в более широком жанре, комиковать и развлекать гораздо ярче, чем в кино", - подчеркнул актер.

Говоря о своей миссии как артиста, Соколовский отметил, что считает важным нести культуру и радость зрителям.