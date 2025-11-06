Рене Зеллвегер снимется в «Призрачном сыне» Дэвида Йетса

Рене Зеллвегер сыграет главную роль в психологическом триллере «Призрачный сын» (Phantom Son). Как сообщает Deadline, режиссёром выступит Дэвид Йетс, создатель фильмов кинофраншиз «Гарри Поттер» и «Фантастические твари». Оригинальный сценарий написал Иэн Скотт Маккалло («Берег москитов», «Айрис»). Студия AGC будет финансировать, сопродюсировать и выпустит фильм на экраны. В настоящее время идёт кастинг, съемки запланированы на первый квартал 2026 года.

Сюжет фильма разворачивается вокруг Ронни, молодого беглеца, борющегося за выживание на улице. Его забирает к себе Одри (Зеллвегер), одинокая женщина, чей сын был похищен 20 лет назад. По мере того, как Одри убеждается, что Ронни — её давно потерянный сын, разворачивается запутанная игра в кошки-мышки, стирающая грань между обманом и иллюзией.