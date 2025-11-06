Иэн Маккеллен сыграет в новом фильме по «Властелину колец»

Британский актер Иэн Маккеллен подтвердил, что исполнит роль волшебника Гэндальфа в фильме "Властелин колец: Охота на Голлума" (Lord of the Rings: The Hunt for Gollum) - спин-оффе экранизации культовой трилогии Джона Р.Р. Толкина.

В интервью газете The Daily Mirror 86-летний актер признался, что работа на съемочной площадке дается ему легче, чем театральные постановки и сбавлять обороты он не намерен.

Летом 2024 года Маккеллен упал со сцены во время спектакля в Лондоне, этот случай породил слухи о прекращении его актерской карьеры.

В августе этого года артист намекнул на возвращение Гэндальфа и Фродо (Элайджа Вуд) в грядущем фильме режиссера Энди Серкиса, исполнителя роли Голлума.

Действие ленты будет разворачиваться параллельно событиям, описанным в начале "Братства кольца".