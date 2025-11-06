Ума Турман дала пикантный совет дочери перед съемками у Квентина Тарантино

На подкасте Good Hang гостем стала звезда сериала «Очень странные дела» Майя Хоук. Она рассказала о съёмках в фильме «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.

По словам актрисы, её мама Ума Турман, которая уже не раз работала с культовым режиссёром, дала ей только один совет перед началом работы над картиной. Она сказала дочери, чтобы девушка не снимала обувь перед Тарантино, который известен своим пристрастием снимать ступни на камеру.

Мама дала мне только один совет: «Не снимать обувь перед Тарантино».

Ранее Квентин Тарантино объяснял, что любовь к женским ногам у него появилась не просто так. Он рассказывал, что другие культовые режиссёры, включая Альфреда Хичкока, выбирают подобный ракурс, чтобы создать интересный кадр.