Дэвид Харбор и Патриция Аркетт снимутся в фильме «Злой гений» Кортни Кокс

Патриция Аркетт («Притворство», «Разделение») и Дэвид Харбор («Очень странные дела», «Чёрная вдова») исполнят главные роли в фильме «Злой гений» (Evil Genius). Как сообщает Deadline, режиссером криминального триллера выступит актриса Кортни Кокс. Сценарий написала Кортни Майлз («Охотник за разумом»). Съемки начались в Нью-Джерси осенью 2025 года.

© Кадр из сериала "Очень странные дела"

Фильм основан на реальной истории о доставщике пиццы Брайане Уэллсе, который пришел в банк и потребовал 250 тысяч долларов. Уэллс заявил, что к нему прикреплена бомба и что она взорвется, если кассир не сделает то, что он сказал. Ранее об этом инциденте уже рассказал Netflix в документальном сериале 2018 года «Злой гений: Правдивая история самого дьявольского ограбления банка в Америке».

В фильме также снимаются Том Маккарти, Оуэн Тиг, Майкл Чернус, Гаррет Диллахант, Даниэль Макдональд, Грегори Алан Уильямс, Райан Эгголд и Харлоу Джейн.

«ИнтерМедиа» напоминает, что Кортни Кокс – не новичок в режиссуре. Ее дебютом стала короткометражка «Понедельник перед днём Благодарения» 2008 года, затем она была режиссером нескольких эпизодов сериала «Город хищниц», где играла одну из главных ролей, затем последовали фильмы «TalhotBlond» (2012) и «Прежде, чем я уйду» (2013).