«А в 50 лет что?»: Актера Петрова назвали универсалом без ниши

Александр Петров органично смотрится в любой роли, подходящей ему по возрасту, при этом это скорее универсальный актер, лишенный яркого образа, заявил в разговоре с НСН кинокритик Роман Григорьев.

Ранее сообщалось, что Петров сыграет одну из главных ролей в третьем сезоне сериала «Фишер» под названием «После Фишера. Инквизитор». Актер также исполнит сразу две роли в сериале «Буш» от сценариста «Звоните ДиКаприо!» Петра Внукова. Помимо прочего в начале октября «Кинопоиск» представил сериал «Камбэк», в котором Петров воплотил роль бомжа по имени Компот. Григорьев допустил, что Петров - универсальный артист, который может сыграть любую роль.

«Я как зритель немного не понимаю, кто для меня Александр Петров. Помню фильмы с его участием, но не конкретно мощные роли. Возможно, они еще впереди. Пока дают разные роли, он будет соглашаться на все, что интересно. Однако это не характерный актер. У него нет уникального образа, уникальной черты во внешности. Петров скорее обладает универсальной внешностью актера, которого будут брать в разные проекта. Он может сыграть что угодно, и это у него получается хорошо. Однако Петров – достаточно однозначный персонаж. Просто милый, улыбчивый, симпатичный парень. Непонятно, что он будет играть в возрасте от 50 лет и старше, когда уже не будет молодым мальчиком. Сейчас у него везде роли молодых мужчин, своей ниши нет», - сказал он.

Вместе с тем собеседник НСН подчеркнул, что в российском кино сегодня наблюдается повышенная конкуренция среди молодых артистов.

«Все молодые актеры в возрасте 25-40 лет сегодня абсолютно взаимозаменяемые. Пожалуй, Никита Кологривый харизматичнее основной массы. Однако, если бы, к примеру, следователя в "Фишере" изначально сыграл Александр Петров, а не Иван Янковский, разница была бы небольшая. Среди универсальных актеров от 25 до 37 лет в российском кино очень большая конкуренция. Актеров такого плана много. Это и Юра Борисов, и Иван Янковский», - допустил он.

Ранее опрос аналитиков МТС показал, что россияне относят к любимым комедийным артистам Павла Деревянко, Марину Федункив, Николая Фоменко, Никиту Кологривого и Яну Кошкину, напоминает «Радиоточка НСН».