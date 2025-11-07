Энтони Хопкинс сыграет Чарльза Дарвина в новом фильме Джастина Чедвика

Национальная Служба Новостей

Британский актер Энтони Хопкинс исполнит роль Чарльза Дарвина в новом биографическом фильме режиссера Джастина Чедвика. Его экранной партнершей станет Шарлотта Рэмплинг, которая сыграет супругу ученого Эмму Дарвин. Об этом сообщили создатели проекта.

© Global Look Press

Сюжет картины развернется после смерти знаменитого натуралиста. История будет рассказана от лица его жены, живущей в семейном поместье Даун-Хаус и погруженной в воспоминания о покойном муже. На фоне попыток подвергнуть цензуре труды Дарвина Эмма вступает в конфликт с сыном Джорджем и издателем, готовящим автобиографию ученого. В трудный момент ей начинает являться дух мужа, поддерживающий ее в борьбе за наследие великого мыслителя, отмечает издание «Профиль».

Помимо Хопкинса и Рэмплинг, в фильме снимутся Том Холландер и Билли Хоул. Съемки запланированы на июнь 2026 года и пройдут в Северной Ирландии. За операторскую работу отвечает Адольфо Велозо («Сны поездов»), подбор актеров осуществит Эйде Беласко.

Чарльз Дарвин (1809–1882) — выдающийся английский ученый, натуралист и биолог, сформулировавший теорию эволюции путем естественного отбора. Его книга «О происхождении видов» (1859) стала одной из самых влиятельных научных работ XIX века и заложила основы современной биологии, передает «Радиоточка НСН».