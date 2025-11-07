Энтони Хопкинс сыграет Чарльза Дарвина

Британский актер Энтони Хопкинс исполнит роль Чарльза Дарвина в новом биографическом фильме режиссера Джастина Чедвика. Его экранной партнершей станет Шарлотта Рэмплинг, которая сыграет супругу ученого Эмму Дарвин. Об этом сообщили создатели проекта.

Сюжет картины развернется после смерти знаменитого натуралиста. История будет рассказана от лица его жены, живущей в семейном поместье Даун-Хаус и погруженной в воспоминания о покойном муже. На фоне попыток подвергнуть цензуре труды Дарвина Эмма вступает в конфликт с сыном Джорджем и издателем, готовящим автобиографию ученого. В трудный момент ей начинает являться дух мужа, поддерживающий ее в борьбе за наследие великого мыслителя, отмечает издание «Профиль».

Помимо Хопкинса и Рэмплинг, в фильме снимутся Том Холландер и Билли Хоул. Съемки запланированы на июнь 2026 года и пройдут в Северной Ирландии. За операторскую работу отвечает Адольфо Велозо («Сны поездов»), подбор актеров осуществит Эйде Беласко.

Чарльз Дарвин (1809–1882) — выдающийся английский ученый, натуралист и биолог, сформулировавший теорию эволюции путем естественного отбора. Его книга «О происхождении видов» (1859) стала одной из самых влиятельных научных работ XIX века и заложила основы современной биологии, передает «Радиоточка НСН».