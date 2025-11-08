Семья актрисы Полин Коллинз прокомментировала ее смерть

На 86-м году жизни скончалась британская актриса Полин Коллинз, известная по роли в фильме "Ширли Валентайн".

За свою игру она была номинирована на премию "Оскар". Как передает Deadline, актриса умерла 6 ноября "мирно, в окружении близких". Артистка несколько лет страдала болезнью Паркинсона.

"Полин была столь многогранной личностью для стольких людей, играя самые разные роли в своей жизни. Она навсегда останется в памяти как культовая, волевая, жизнерадостная и мудрая Ширли Валентайн - роль, которую она создала сама. Мы были знакомы со всеми этими ее чертами, потому что в каждой из них была заключена ее магия", - говорится в заявлении семьи.

Полин Коллинз родилась в 1940 году в Эксмуте, получила актерское образование в Королевской центральной школе речи и драмы в Лондоне. Прославилась в 1970-х годах в сериале "Вверх и вниз по лестнице".

Среди киноработ также "Посол", "Ты встретишь таинственного незнакомца", "Квартет", "Время их жизни".