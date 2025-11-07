Дженнифер Лоуренс проговорилась о будущем совместном проекте с Эммой Стоун

Дженнифер Лоуренс ("Умри, моя любовь") в рамках подкаста Las Culturistas проговорилась о будущем совместном проекте с Эммой Стоун ("Бугония"): популярнейшие актрисы наших дней заинтересованы в работе над фильмом о персонаже культового "Маппет-шоу" мисс Пигги.

Звезда франшизы "Голодные игры" сообщила, что они выступят продюсерами ленты и намекнула на возможную озвучку.

"Просто ужас, что мы до сих пор нигде не снялись вместе", - сказала она.

Сценаристом картины выступит комик Коул Эскола, ранее работавший над анимационным сериалом "Большой рот".

Мисс Пигги впервые предстала на экране в 1974 году в образе певицы и актрисы. В "Маппет-шоу" она играла одну из главных ролей - очаровательная свинка участвовала в во всех проектах франшизы, включая шесть полнометражных фильмов.