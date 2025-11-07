Умерла бывшая жена Милоша Формана актриса Вера Кресадлова

Ушла из жизни Вера Кресадлова. Известной чехословацкой и чешской актрисы и певицы не стало на 82-м году жизни.

Как передает Dvojka, Кресадлова умерла 5 ноября.

Вера Кресадлова родилась в 1944 году в Праге. Актриса театра, кино и ТВ: "Икар-1", "Конкурс", "Интимное освещение", "Шутка", "Жаворонки на нитке", "Аккумулятор".

Снималась с первой половины 1960-х. В списке экранных работ их более тридцати.

В 1964-1999 гг. была замужем за Милошем Форманом: пара познакомилась после концерта группы Кресадловой Crystal.