Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон: секрет успеха этого тандема

Дженнифер Лоуренс рассказала, что на съемках фильма Линн Рэмси «Умри, моя любовь» она отказалась от услуг координатора интимных сцен — человека, который обычно следит за безопасностью и комфортом актеров во время откровенных эпизодов. Причина, по словам актрисы, в доверии к партнеру по фильму Роберту Паттинсону.

© кадр из фильма «Умри, моя любовь»

В подкасте Las Culturistas Лоуренс призналась, что чувствовала себя спокойно и уверенно рядом с коллегой, поэтому не посчитала нужным подключать посредника.

«Он не извращенец и без ума от его девушки Сьюки Уотерхаус», — сказала актриса.

По её словам, между дублями они в основном обсуждали личную жизнь и детей, а не сам процесс съемки.

Лоуренс отметила, что Паттинсон отличается от многих актеров, с которыми ей доводилось работать раньше. По её наблюдениям, некоторые мужчины в индустрии болезненно реагируют, если партнерша отказывается от флирта за кадром, и способны вести себя агрессивно или мстительно.

История Лоуренс вызвала дискуссию о том, где проходит граница между профессионализмом и личными границами на съемочной площадке. За последние годы координаторы интимных сцен стали нормой в Голливуде: их присутствие помогает избежать неловкости, психологического давления и непрошеных инициатив. Но опыт Лоуренс показывает, что многое зависит от человеческих качеств и атмосферы на площадке.

Актриса добавила, что в случае с Паттинсоном чувствовала полное уважение и взаимное доверие — и именно это позволило сделать сцены максимально естественными.