Эмир Кустурица резко раскритиковал «Анору»

Сербский режиссер Эмир Кустурица, дважды удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Канн, резко высказался о фильме Шона Бейкера «Анора». Лента, ставшая победителем Канн-2024 и обладателем «Оскара» 2025 года, по мнению Кустурицы, не заслуживает такой славы. Свое мнение он озвучил студентам МГУ имени М.В. Ломоносова на открытии Сербского клуба, сообщает издание «Клео».

«Анора» – это ошибка, это первый плохой фильм, который я видел среди победителей Каннского фестиваля», – заявил режиссер.

Он отметил, что сюжет о богатом молодом человеке и девушке легкого поведения лишен внутреннего конфликта и нравственного измерения. Кустурица подчеркнул, что истории такого рода ценны только при наличии тайны и драмы, которые в «Аноре» отсутствуют.

Режиссер также отметил тенденцию современного кино превращаться в технологический продукт, где эмоции теряют свою подлинность.

«Индустрия все чаще делает ставку на эффект и скандальные темы, забывая о духовной составляющей», – добавил он.

Тем не менее, Кустурица выразил похвалу российскому актеру Юре Борисову, сыгравшему в фильме второстепенную роль: «Артист обладает редкой способностью притягивать внимание зрителя одним лишь присутствием в кадре». Режиссер отметил, что планирует пригласить Борисова в свой новый проект.