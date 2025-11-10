«Я пошел ва-банк»: актер Иван Трушин рассказал, как «поймал персонажа» в «Этерне»

Вышедший в 2025 году сериал «Этерна» по мотивам цикла романов Веры Камши довольно быстро набрал большую популярность. Его называют нашей «Игрой престолов». Для восходящей звезды российского кино Ивана Трушина сериал стал первым большим проектом, а его герой Ричард Окделл покорил не одно сердечко. 10 ноября актер отмечает свой день рождения — ему исполнилось 23. Накануне праздника с именинником пообщалась корреспондент «Вечерней Москвы».

— Ты родился в небольшом городе Новосибирской области, твои родители никак не связаны с актерской сферой, а сам ты вообще планировал быть врачом. Как вышло, что ты стал актером? Когда возникла первая мысль, что тебе нужно именно в театральный?

— Изначально хотел быть пластическим хирургом, ведь это прибыльно, я планировал зарабатывать бешеные деньги. Но в 10-м классе понял, что многое упустил из химии и биологии, а нагонять не было желания. И мы с моим товарищем решили, что будем поступать в театральный.

Было 1 декабря 2019 года. Я четко помню, как лег спать, думая, что буду поступать в театральный. Проснулся и начал готовиться. Записался в театральную студию, позанимался полтора года и поступил. Просто так судьба распорядилась, и звезды сошлись.

Я пошел ва-банк, поступал только в вузы Москвы и Питера, но хотел учиться в столице. Естественно, переживал, но чудом все сложилось. Я просто сказал себе: «Я преодолею все трудности и сделаю все, что в моих силах». В итоге мы с другом поступили.

— Сейчас ты служишь в Малом театре. Я знаю, что ты проходил там практику и был принят в труппу сразу после обучения. Расскажи, как так получилось и почему Малый театр?

— Щепкинский театральный институт открыт при Государственном академическом Малом театре России, поэтому уже с первых курсов меня начали постепенно задействовать в массовке, давать маленькие роли без слов, некий «принеси-подай». Но я кайфовал от этого. Мне нравилось, что, помимо института, я задействован в театре... Меня сразу заприметили, еще на четвертом курсе сказали, что ждут потом в театре. Я с удовольствием принял их предложение.

У меня была возможность пойти еще в «Ленком», но в Малом театре мне роднее. Я уже ассоциировал себя с ним, потому что отработал там два года во время практики, и мы даже выпустили четыре спектакля. В общем жизнь вела-вела, а в итоге — «все начинается с Малого». Сейчас дают неплохие роли, большие, хотя я всего второй сезон в театре служу. Я успеваю совмещать работу в театре со съемками. И очень много молодых ребят вместе со мной пришли. Мы в этом тандеме в интересное и новое русло для Малого театра двигаемся.

— Роль в сериале «Этерна» стала для тебя знаковой, а твоего героя Ричарда Окделла обсуждают до сих пор. Но ты говорил, что на кастинг попал случайно. Хочется спросить, веришь ли ты в судьбу?

— Да, все проекты, которые случались до и после «Этерны», были случайными. Я оказывался в них, запрыгивая в «последний вагон». Не было героя, а тут появился я! И меня взяли (улыбается). Это только случаем могу назвать. И это реально так работает: тебе просто нужно оказаться в нужное время, в нужном месте, сострить, пошутить, чтобы тебя запомнили и чтобы у режиссера было хорошее настроение. С «Этерной», правда, все случилось быстро и четко. А самое парадоксальное, что я в тот год заранее закрыл сессию, потому что почувствовал, что в начале лета у меня будет проект. Потом мне отправили даты съемок, и, оказывается, они должны были проходить в дни тех экзаменов, которые я уже сдал.

— Сложно ли было вжиться в роль?

— Было очень сложно, потому что это другой мир, законы, другая жизнь… (смеется). Приходилось быстро перестраиваться, не было времени на «раскачку». Внутренне все равно волновался ужасно, думал, что меня в любой момент могут снять с роли, сказав: «Мы меняем артиста, давайте другого». Но на четвертой–пятой смене, когда был отснят весь Лаик, я «поймал персонажа». Начал чувствовать характер героя на площадке, его поступки и действия. И вдруг осознал, что нахожусь в органике персонажа, подключаюсь к его энергии и спокойно существую в образе, пока не сниму костюм. А так как это первый опыт работы на камеру, ощущался он немного иначе. Кино все равно не похоже на театр. Ты должен понимать, где камера, чувствовать картинку, но мне в этом очень помогал Чурсин (актер Юрий Чурсин — прим. «ВМ»).

— Помимо Юрия Чурсина, в касте сериала и среди твоих коллег в Малом театре очень много именитых актеров. Всегда ли удается найти общий язык? Со всеми сразу случается «мэтч» или бывают какие-то трудности? Помогают ли они в работе?

— Со сверстниками, которые уже снимались в кино, очень легко найти общий язык. Если человек не думает, что он звезда, то очень просто складывается общение. Со взрослыми немного сложнее, наверное, из-за разницы в возрасте. Но я люблю с ними поговорить, послушать их советы. Бывает так, что, даже когда не просишь, тоже советуют. Но к этому надо относиться с пониманием, потому что они не хотят навредить. Я с большим уважением к профессионалам отношусь, потому что мне хочется получить какой-то секрет, который помог им достичь успеха. Хочу сделать большую «секретницу» в своей голове (улыбается).

— А из российских актеров кто-то является для тебя примером?

— Сергей Бурунов. Я понимаю, что мы с ним разные, но он мне очень нравится. Он хорош и как драматический, и как комедийный артист. При этом классно чувствует ритм, а это очень важно. Вся работа в кино строится на ритме — любая шутка, драма, трагедия. Когда ты понимаешь, как это работает, ты чувствуешь, что зал идет за тобой и только ты держишь внимание. Еще Чурсин, безусловно, мне нравится. Он работает со своим подходом — легким и при этом достаточно артистичным. Юрий как театральный и киноартист очень классный.

— В этом году произошло довольно яркое событие: наши актеры Юра Борисов и Марк Эдельштейн попали в Голливуд, а Юра даже получил номинацию на «Оскара». Хотелось бы так же: сняться в зарубежном кино и, конечно, получить престижную премию?

— Да, хочу и верю в это. По крайней мере постараюсь сделать все, чтобы это случилось. Потому что это определенная степень подтверждения успеха в своей профессии, как и любая театральная награда. У нас профессия неосязаемая. Ее никак не потрогать, а я всегда хочу увидеть результат. И награда — это в любом случае подтверждение твоего творчества. Но если я не получу никакой премии, не расстроюсь. Хотя у меня есть идея фикс, планы на ближайшие пять лет: сделать что-то, чтобы меня заметили.

— После «Этерны» ты уже ощутил вкус славы? Фанаток стало больше? Часто звезд, особенно молодых, начинают преследовать. Были ли у тебя подобные истории?

— Честно, ничего не изменилось. Может быть, чуть больше внимания стал получать, но колоссальных изменений в моей жизни нет, аудитория несильно выросла. Но достаточно много людей узнают на улицах периодически и очень много комплиментов говорят по поводу сериала и моей работы. Это очень приятно, но я всегда сильно смущаюсь. У Лехи Лукина (актер Алексей Лукин — прим. «ВМ») есть рабочее выражение лица для фото с поклонниками... и я смотрю потом его отметки, он там такой красивый. А если со мной на улице сфотографируются — то волосы растрепанные, то стою не так. Но я такой, какой есть, что уж. Я просто со всеми очень спокойно общаюсь, мне не хочется никого обижать.

— А девушка не ревнует к поклонницам? Не мешают ли отношения карьере? Тем более, насколько я знаю, она тоже актриса.

— Нет, у меня все очень чудесно. Лизочка — она моя муза. Когда я вижу ее в новых работах, думаю: «Я пять лет за человеком слежу, а даже не знал, что она так может». И каждый раз это происходит со мной. А мои поклонницы, мне кажется, больше любят Лизу, чем меня. Под нашими фотографиями пишут: «Лиза — богиня!». А я сижу и думаю: «Я для вас шутка какая-то?» (смеется). Но мне приятно, конечно, это слышать.

— В «Этерне» у тебя была и постельная сцена. Не всем актерам они даются легко. Как ты к ним относишься? Сложно ли их играть? Это сильно зависит от партнера на площадке?

— Это забавная история. В «Этерне» у меня есть постельная сцена с королевой. А мы с Любой (актриса Любовь Константинова — прим. «ВМ») за два часа до этой сцены познакомились (смеется). У Любы это вообще была первая смена, и мы даже не знали, что будем снимать. Нам сказали уже на площадке. Я как порядочный партнер пытался расположить Любу к себе, но у меня ничего не получалось, потому что я сам в зажиме. Поэтому мы достаточно долго снимали. И так смешно. Съемки были на Английской набережной в Питере. Я чувствую, как Люба чуть-чуть трясется, и сам трясусь от этого, мне очень неловко, потому что вся группа смотрит. И вот только мы закончили, выходим с Любой с площадки — и в этот момент начинают разводить мосты. И мы с ней говорим: «Да, романтичное продолжение вечера». Со временем, конечно, ты спокойнее к таким сценам начинаешь относиться. Это же часть работы.

— А какую из сцен в «Этерне» снимали дольше всего?

— У нас было три таких сцены. Технически трудно было снимать сцены боев и фехтования. Это были самые сложные и самые долгие смены. Нам выдали настоящие удлиненные шпаги-рапиры, а они были очень тяжелые. В то время, видимо, были не люди, а какие-то киборги, потому что невозможно таким оружием драться. Пока ты замахнешься, тебя убьют. У меня все руки в шрамиках. Бывало, просто ступор случался, когда ты не мог текст проговорить. Вот на монологе Илюша Виногорский (сыграл Валентина Придда), бедный, не мог повторить сцену, которую он уже играл на пробах. Было очень много дублей, около тринадцати, наверное: он либо текст забудет, либо неправильно зайдет, либо по мысли неправильно скажет. В итоге Илье так и не понравилось, как он это сделал.

И смешной момент был у Лехи Лукина. В одной сцене мы играли в кости, и он не мог со шпагой на поясе зайти и сесть на стул, потому что ему мешало все: стена, стол, стул. А когда он все-таки зашел и сел, забыл текст, потому что все внимание было приковано к шпаге.

Смешной случай был и у меня: я должен был уронить тряпичный кошелек вензелем вверх. Надо было попасть четко под лучик света. У меня вообще не получалось, причем на репетиции я сделал все идеально, просто сочный кадр. И режиссер в этот момент в рацию: «Надо было снимать, почему мы сейчас не снимали?!». В итоге, наверное, тоже только с дубля 20-го эту деталь сняли.

— В социальных сетях тебя часто сравнивают с Робертом Паттинсоном. Сам ты видишь сходство? Не раздражают такие сравнения?

— Для людей важны ассоциации. Потому что просто внезапно возникший Иван Трушин не запомнился бы. Для этого понадобилось бы много времени. Поэтому классно, что люди ассоциируют меня с кем-то. Сначала Паттинсон, потом, пока я с белыми волосами ходил, сравнивали с Драко Малфоем. Любое видео или фотографию выложишь, а там комментарии: «О, Драко Малфой! «Гарри Поттера» экранизируете?». И я спокойно к этому отношусь. Конечно, в определенный момент меня это немного удивляло, я думал: «Ну я же ничего такого не делал, чтобы с ними ассоциироваться».

— Вместе с поклонниками у тебя появились и хейтеры. Как относишься к негативным комментариям?

— Я вообще к хейту очень спокойно отношусь. Мне нравится подколом на подкол отвечать. Когда мне пишут что-то вроде «Что с лицом?» — отвечаю «Как видишь, скривило, бывает». Но неконструктивный хейт мне не нравится, вообще бесит, правда. Я пытаюсь от себя всю негативную энергию отмести.

— Расскажи о каком-нибудь своем безбашенном поступке?

— Я же из провинции, поэтому вокруг меня было много ребят не самого благополучного контингента (но я всех пацанов люблю, они все мои большие друзья). И были у нас криминальные истории, но с моралью. Мы покупали десятки яиц и из леса кидали в проезжавшие машины каких-то компаний. Мы рассуждали так: не бедный же водитель будет платить за это, а компания, у которой есть деньги, она заплатит (смеется). Но самый экстрим, когда ты попал в машину, водитель останавливается, сдает назад, а вас с друзьями уже и след простыл.

— В каких проектах тебя можно будет увидеть в ближайшее время?

— В декабре выйдет фильм «Жених с Марса». Это максимально семейное, странноватое, но очень забавное кино. В феврале должен выйти исторический проект «Тайны Адмирала Ушакова». Там я играл гусара Никиту Реутова. Такая прямо «Гардемарина» нашего времени. Там мы играем с Михаилом Боярским, Юрием Беляевым, Стасом Дужниковым. Во время съемок я научился ездить верхом. И еще фильм «Твое сердце будет разбито», который выйдет 5 марта. А из театральных проектов — «На всякого мудреца довольно простоты» и «Белая Гвардия».

