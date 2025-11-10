Звезда «Ричера» Алан Ричсон рассказал, почему хочет сыграть нетипичного героя

Звезда «Ричера» Алан Ричсон в интервью рассказал, что ведёт переговоры с боссами DC, чтобы сыграть более глубокого и проработанного персонажа, который сам по себе будет сложным.

По словам актёра, он описал героя, которого хотел бы сыграть, но предупредил, что это точно не будет типичный супергерой, поскольку последние уже изрядно приелись.

Я описал им, какую личность я хотел бы сыграть и что это будет значить для их мира, и я думаю, что это то, что каждый сейчас хочет увидеть там. Я хочу сыграть кого-то важнее, чем типичного идеального героя.

О ком конкретно речь, Ричсон в своём интервью уточнять не стал.