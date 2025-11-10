Алан Ричсон рассказал, что ведёт переговоры, чтобы сняться в фильме DC

Чемпионат.com

Звезда «Ричера» Алан Ричсон в интервью рассказал, что ведёт переговоры с боссами DC, чтобы сыграть более глубокого и проработанного персонажа, который сам по себе будет сложным.

Звезда «Ричера» Алан Ричсон рассказал, почему хочет сыграть нетипичного героя
© Чемпионат.com

По словам актёра, он описал героя, которого хотел бы сыграть, но предупредил, что это точно не будет типичный супергерой, поскольку последние уже изрядно приелись.

Я описал им, какую личность я хотел бы сыграть и что это будет значить для их мира, и я думаю, что это то, что каждый сейчас хочет увидеть там. Я хочу сыграть кого-то важнее, чем типичного идеального героя.

О ком конкретно речь, Ричсон в своём интервью уточнять не стал.