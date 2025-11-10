Кто сыграет в «Невероятных приключениях Шурика»

ТНТ продолжает объявлять актёрский состав фильма «Невероятные приключения Шурика». В каст вошли Никита Кологривый, Ирина Горбачёва и Слава Копейкин.

Кадры со съёмок

© ТНТ

© ТНТ

© ТНТ

Копейкин исполнит сразу две роли – Сыроежкина и Электроника, Горбачева воплотит на экране образ няни Мэри Поппинс, а Кологривый превратится в Женю Лукашина из «Иронии судьбы». Сюжет проекта расскажет о Шурике, который сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни: студентки, комсомолки и красавицы Нины. Их встреча начинается в узнаваемых декорациях «Операции «Ы», продолжается в «Служебном романе», развивается в духе «Кавказской пленницы» и неожиданно уходит далеко за пределы знакомых сюжетов.

«Невероятные приключения Шурика» выйдут в кинотеатральный прокат 11 декабря, а 31 декабря премьера картины состоится в эфире телеканала ТНТ.