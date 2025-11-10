Умер известный советский киноактер Вахид Алиев

Ушел из жизни Вахид Алиев, известный советский и азербайджанский актер театра и кино. Артиста не стало 6 ноября.

Валиев родился в 1952 году. В 1974-м окончил факультет "Актерское мастерство драмы и кино" Азербайджанского государственного института искусств. С 1975 года - актер Азербайджанского ТЮЗа.

На экране - с 1980-х: "Заводила" (физрук Тофик), "Живи, золотая рыбка", "Мерзавец", "Тварь", "Вакантное место", "День казни", "Черная "Волга", "Однажды на Кавказе" и другие проекты.

Заслуженный артист Азербайджанской Республики - с 2011 года.

Как передает портал Day, причиной смерти исполнителя стала долгая болезнь. Прощание и похороны прошли 7 ноября.