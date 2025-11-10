Милли Бобби Браун дала волю «внутреннему Тому Крузу» в пятом сезоне «Очень странных дел»

Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун рассказала, что братья Даффер, создатели сериала, будто готовили её к финальному пятому сезону.

По словам Милли, в конце она «дала волю своему внутреннему Тому Крузу» и не может дождаться, когда зрители увидят завершение этой истории.

Это было действительно весело, я определённо дала волю своему внутреннему Тому Крузу. Мне кажется, что в первой части только намекают на то, к чему она готовилась, и я с нетерпением жду, когда все увидят, к чему это привело.

Актриса добавила, что у Одиннадцать обычно довольно эмоциональные сюжетные линии и что она рыдала на экране почти с каждым членом актёрского состава.