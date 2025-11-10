Сигурни Уивер и Мэрил Стрип впервые снимутся вместе

Мэрил Стрип и Сигурни Уивер впервые снимутся вместе в фильме «Полезные идиоты» (Useful Idiots) режиссёра Джозефа Сидара («Примечания», «Созвездие»). Как сообщает Variety, Сидар написал сценарий вместе с телевизионным продюсером Шахаром Бар-Оном.

Триллер расскажет о ветеране журналистики Дайан Касл (Стрип), которая освещает рынок элитной недвижимости Нью-Йорка, разочаровавшись в написании пафосных статей о богатой элите и сожалея, что, возможно, не реализовала свой потенциал. Когда на её стол попадает информация о продаже нового пентхауса по рекордной цене, вопросы Дайан о личности покупателя приводят к тому, что может стать материалом всей её жизни. В центре сюжета — таинственный олигарх, чьё влияние простирается на весь Манхэттен и за его пределы, — защищённый сетью решателей, пособников и блестящим молодым стратегом. Дайан углубляется в расследование, и её решимость узнать правду раскрывает паутину коррупции и опасностей на самых высоких уровнях, которая опутывает Дайан, её семью и всё её окружение.