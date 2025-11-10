Олег Тактаров сравнил съемки в кино с «концлагерем»

Актер из Сарова и спортсмен Олег Тактаров пожаловался на тяжелый съемочный процесс. Об этом он рассказал в соцсетях.

В частности, Тактаров без дублера отработал на ринге с молодым боксером в течение 12-ти часов. Он отметил, что ему «прилетело» от напарника, при этом то же самое нужно было повторить и с актером.

Как я вчера не откинул копыта, пока еще не понял, — написал Тактаров.

Он не раскрыл, о каком фильме идет речь, однако сравнил съемки с «концлагерем», хотя подчеркнул, что это первый фильм, где он отдался как актер и боец, дополнив, что похожее уже проходил в Сирии, когда пришлось проходить через пытки, ведь кинопроизводство было организовано на жаре.