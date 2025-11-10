Актёр Шарлто Копли отреагировал на отзывы о своей игре в сериале «Ведьмак» от Netflix. Он исполнил роль наёмного убийцы Лео Бонарт — зрители особенно отметили сцену сражения против банды и общее попадание Копли в образ.

«Привет поклонникам "Ведьмака"… Надеюсь, вам нравится мой Лео. Я старался сохранить персонажа верным духу книг».

Тем не менее, игра Копли стала лишь одним из немногих светлых пятен в четвёртом сезоне «Ведьмака». Продолжение шоу от Netflix показало рекордно слабый старт и собрало низкие оценки от зрителей — тем не менее, создатели продолжают работу над пятым и заключительных сезоном.