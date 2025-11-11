Охлобыстин предложил составить список фильмов, которые нужно показать подросткам

Иван Охлобыстин предложил создать список фильмов, которые нужно показать подросткам. По мнению временно отстранённого по собственному желанию от служения Русской православной церкви актера, в список рекомендованных картин нужно включить картины Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Марка Захарова и Сергея Бондарчука. При этом он отметил, что таких списков должно быть несколько.

Охлобыстин рассказал, что когда-то такой список существовал в его семье. Правда, наследникам актера пришлось смотреть картины начиная от постановок Малого театра с Алексеем Грибовым еще 1930-х годов, и заканчивая зарубежным кино 1990-х.

«И они смотрели», - заключил актер в разговоре с ТАСС.

Ранее Охлобыстин высказался о возможном возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Также актер рассказал о злоупотреблении алкоголем.