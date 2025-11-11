Умер Тацуя Накадаи - звезда фильмов Акиры Куросавы и Масаки Кобояси

Японский актера Тацуя Накадаи скончался 8 ноября 2025 года в возрасте 92 лет. О его смерти сообщило 10-го числа издание Japan News.

Накадаи родился 13 декабря 1932 года в Токио, в юности начал изучать актёрское мастерство, поступив в школу Haiyuza, но высшего образования не получил. Тацуя почти случайно попал в мир кино, после того как режиссёр Масаки Кобаяси обратил внимание на молодого клерка в магазине одежды и пригласил его на небольшую роль в фильм «За толстой стеной» (1953). В 1954 году Накадаи сыграл эпизодическую роль ронина в шедевре Акиры Куросавы «Семь самураев».

Их многолетняя дружба с Кобаяси привела к тому, что актер снялся в 11 фильмах режиссера, включая такие признанные шедевры, как «Харакири», «Кайдан», «Бунт самураев» и трилогия «Условия человеческого существования», сделавшими его известным не только в Японии, но и во всем мире.

За свою многолетнюю карьеру успел сняться у многих известных режиссёров, в том числе в пяти фильмах Акиры Куросава («Телохранитель», «Отважный самурай», «Рай и ад», «Тень воина», «Ран»), в девяти фильмах Кихати Окамото (в частности, «Меч судьбы» и «Убей!»), в девяти фильмах Хидэо Гося (включая «Гоёкин»), в шести фильмах Кона Итикавы («Пламя», «Ключ» и др.), в пяти фильмах Микио Нарусэ (в том числе «Когда женщина поднимается по лестнице») и в двух фильмах Хироси Тэсигахары (в том числе «Чужое лицо»). Всё это стало возможным благодаря тому, что актер изначально не стал себя связывать долгосрочным контрактом ни с одной из студий-гигантов японской киноиндустрии и поэтому мог принимать любые предложения. Всего в его фильмографии более 100 ролей. При этом Накадаи считал себя прежде всего театральным актёром, и самые известные его работы последних лет появились на сцене: он сыграл главные роли в постановках «Смерть коммивояжёра», «Бэрримор» и «Дон Кихот». На протяжении всей своей карьеры он играл Гамлета, Макбета, Отелло и Ричарда III.

Накадаи дважды удостаивался японской премии «Голубая лента»: первой за «Харакири» в 1962 году, а второй за «Кагемуся» и «Битву при Порт-Артуре» в 1980 году. В 2015-м он был награждён Орденом культуры — высшей наградой Японии за вклад в искусство и науку.