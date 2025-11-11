Умерла звезда «Агоры»

Ушел из жизни Хомаюн Эршади, иранский артист, номинант и лауреат ряда наград, актер с фильмографией в сотню пунктов, снимавшийся и в Голливуде. Его последний экранный проект датирован текущим годом.

Среди наиболее известных работ - "Агора" (18+), интернациональная лента, снятая Аменабаром. В России фильм официально вышел в 2010 году.

Также в списке - "Вкус вишни", "Бегущий за ветром", "Утопия", "Последний житель", "Грушевое дерево".

Хомаюн Эршади родился в 1947 году в Исфахане, в марте ему исполнилось 78 лет.

Причиной смерти артиста стал рак. Некролог публикует Al Arabiya.

Эршади, изучавший в Италии архитектуру, долгое время работал по профессии и в кино попал случайно в 1990-х: режиссер заметил его в автомобильной пробке и предложил роль.