Джефф Голдблюм перестал есть мясо после съемок в фильме

Актёр Джефф Голдблюм рассказал, что стал вегетарианцем после того, как исполнил роль Волшебника Оза в фэнтезийном фильме «Злая: Навсегда».

«Работать с таким режиссёром, как Джон Чу, было удивительно. Это изменило меня. Знаете, после съёмок этого фильма мы заговорили о жестоком обращении с животными, и я перестал есть мясо и птицу. Нужно, чтобы мир работал на благо всех людей на Земле и всех живых существ».

«Злая: Сказка о ведьме Запада» адаптирует книгу «Волшебник страны Оз» и рассказывает историю соперничества двух ведьм: злой Эльфабы и доброй Глинды. Премьера второй части состоится 21 ноября, в России фильм начнут показывать чуть позже.