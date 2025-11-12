Сидни Суини рассказала, как изменила себя ради роли в сериале «Эйфория»

Сидни Суини поделилась опытом экстремального похудения для роли в «Эйфории»

28-летняя актриса Сидни Суини прошла через серьёзные физические и психологические испытания ради съёмок в третьем сезоне сериала «Эйфория». Ей пришлось кардинально изменить свою внешность, сбросив 13 килограммов. Об этом сообщает Daily Mail.

Актриса значительно преобразилась во время работы над биографическим фильмом «Кристи», где она воплотила образ известной американской боксёрши 90-х годов Кристи Мартин. Для этой роли Суини разработала интенсивный и строгий режим: три тренировки в день на протяжении трёх месяцев.

Чтобы соответствовать физическому облику спортсменки, актриса старалась набрать вес, включая в рацион даже необычные для себя блюда, например, популярный в США десерт — замороженный бутерброд с джемом. За короткий срок ей удалось набрать около 13,6 килограммов.

Однако вскоре после этого Суини нужно было вернуться к своему привычному весу для съёмок в «Эйфории». Актрисе удалось избавиться от набранного веса всего за семь недель.

«Это был определенно психологический вызов, почти как физическая ломка — я испытывала странное снижение серотонина из-за отказа от тренировок. Мне пришлось всё прекратить, чтобы сбросить весь вес. При этом я ощущала себя самой сильной и полной жизни версией самой себя», — поделилась актриса с Daily Mail.

