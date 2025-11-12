В 57 лет умер актер из «Невского» и «Ментовских войн» Иван Фирсов

На 58-м году жизни скончался актер Иван Фирсов.

Он умер 10 ноября, причина не раскрывается. Соответствующая отметка появилась на его странице на портале "Кино-Театр.Ру".

Иван Фирсов родился в 1968 году в Ленинграде. На экране - с 2010-х, в основном снимался в сериалах.

В его фильмографии - около двух десятков ролей, в том числе в таких проектах, как "Ментовские войны 9", "Невский. Расплата за справедливость", "Магистраль", "Свои 3", "Морские дьяволы. Особое задание", "Условный мент 2", "Шифр".