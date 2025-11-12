22 лучшие роли в карьере Леонардо Ди Каприо — рейтинг Variety

Чемпионат.com

Авторитетное издание Variety опубликовало список лучших актёрских работ Леонардо Ди Каприо. 11 ноября звезде Голливуда исполнился 51 год, в честь этого журналисты назвали 22 лучших фильма в его карьере.

Названы лучшие роли в карьере Леонардо Ди Каприо
© Чемпионат.com

Так, лидером топа стала роль Рика Далтона в «Однажды… в Голливуде» — авторы высоко оценили самоиронию актёра и отличную «химию» с Брэдом Питтом. На второй строчке оказалась роль Билли Костигана в «Отступниках», а замыкает тройку воплощение Джордана Беллфорта в «Волке с Уолл-Стрит».

В десятку также вошли роли в «Выжившем», «Убийцах цветочной луны», недавней «Битве за битвой» и «Поймай меня, если сможешь».

22 лучшие роли в карьере Леонардо Ди Каприо от Variety

  1. «Однажды… в Голливуде» (2019)
  2. «Отступники» (2006)
  3. «Волк с Уолл-стрит» (2013)
  4. «Выживший» (2015)
  5. «Убийцы цветочной луны» (2023)
  6. «Ромео + Джульетта» (1996)
  7. «Битва за битвой» (2025)
  8. «Что гложет Гилберта Грейпа» (1993)
  9. «Поймай меня, если сможешь» (2002)
  10. «Жизнь этого парня» (1993)
  11. «Дорога перемен» (2008)
  12. «Титаник» (1997)
  13. «Кровавый алмаз» (2006)
  14. «Джанго освобожденный» (2012)
  15. «Начало» (2010)
  16. «Остров проклятых» (2010)
  17. «Авиатор» (2004)
  18. «Не смотрите наверх» (2021)
  19. «Дневник баскетболиста» (1995)
  20. «Великий Гэтсби» (2013)
  21. «Комната Марвина» (1996)
  22. «Банды Нью-Йорка» (2003).