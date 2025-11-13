Звезда «Интернов» назвал сериал кровососущим проектом

Актер Вадим Демчог, наиболее известный по роли Ивана Купитмана в сериале «Интерны», назвал ситком кровососущим проектом. Его слова приводит «Газета.Ru».

© Кадр из сериала "Интерны"

Артист поблагодарил коллег, работавших над сериалом, но подчеркнул, что съемочный процесс был очень трудным.

«Он был очень кровососущим, мы видели солнце максимум пять раз в месяц. Я приходил в студию, когда солнце еще не взошло, а уходил — когда уже зашло», — рассказал Демчог. Он добавил, что сейчас не поддерживает общение с другими актерами сериала.

Артист сравнил звезд «Интернов» с домашними животными россиян, поскольку проект обрел огромную популярность. С 2010 по 2016 год вышли 14 сезонов и 278 эпизодов ситкома.

«Понятно, что натерли мозоли, наверное, каждому жителю этой великой страны», — отметил Демчог.

Ранее Демчог признался, что потерял интерес к кино и сериалам. По словам актера, на сегодняшний день его интересует работа в театре и проведение тренингов.