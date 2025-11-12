Сидни Суини рассказала, как она смогла похудеть ради съемок в «Эйфории»

Американская актриса Сидни Суини раскрыла секрет похудения ради съемок третьего сезона телесериала «Эйфория». Соответствующее интервью приводит The Guardian.

© globallookpress

Известно, что за время работы над фильмом «Кристи» знаменитость набрала 13 килограммов. После завершения проекта она почти сразу же приступила к съемкам упомянутого сериала. По словам Сидни, ей пришлось сбросить набранный вес всего за семь недель.

«Это был определенно психологический вызов, почти как физическая ломка. Я испытывала странное снижение серотонина из-за отказа от тренировок. Мне пришлось все прекратить, чтобы сбросить весь вес. При этом я ощущала себя самой сильной и полной жизни версией самой себя», — объяснила знаменитость.

