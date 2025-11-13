Адель снимется в новом фильме Тома Форда вместе с Колином Фертом

Колин Фёрт, Аарон Тейлор-Джонсон, Николас Холт сыграют в новом фильме Тома Форда «Плач к небесам» (Cry To Heaven). Как сообщает Deadline, в касте также заявлена певица Адель (для которой это будет дебют в игровом кино), Киаран Хайндс, Джордж Маккей, Марк Стронг, Пол Беттани, Оуэн Купер, Дэниел Куинн-Тойе, Хантер Шафер, Жозефина Тизен, Тэнди Ньютон, Теодор Пеллерин, Дэрил Маккормак, Кассиан Билтон, Хаук Ханнеманн и Люкс Паскаль.

Фильм является экранизацией одноименного романа 1982 года писательницы Энн Райс (более известной по сериям фэнтези-книг «Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы»). Сценарий написал сам Форд, который также выступает продюсером через свою компанию Fade To Black. В настоящее время проект находится на стадии подготовки к съемкам в Лондоне и Риме, они запланированы на середину января, а премьера - на конец осени 2026 года.

Действие романа разворачивается в Италии XVIII века. В нем рассказывается история взаимоотношений венецианского аристократа и кастрата-певца из Калабрии, которые оба пытаются добиться успеха в мире оперы. История затрагивает темы идентичности, предательства, любви и стремления к творческой и личной свободе.

«ИнтерМедиа» напоминает, что Том Форд более всего известен как модельер и создатель собственного успешного дома моды. Он дебютировал в кино в 2009 году драмой «Одинокий мужчина» с Колином Фёртом, Джулианной Мур, Николасом Холтом и Мэттью Гудом в главных ролях. Фильм был высоко оценен критиками и зрителями. В 2016 году Форд снял свой второй полнометражный режиссерский проект – триллер «Под покровом ночи», где сыграли Эми Адамс, Джейк Джилленхол, Майкл Шеннон, Аарон Тейлор-Джонсон, Айла Фишер и другие.