Козловский вспомнил, как боялся пригласить Ярмольника на съемки

Актер Данила Козловский признался, что долгое время боялся позвонить Леониду Ярмольнику и пригласить его на съемки детективного триллера «Бар «Один звонок». Его слова «Газете.Ru» передали в пресс-службе KION.

«Когда решился, у меня было всего три минуты. Я понял, что надо три минуты не давать ему сказать. Стал говорить, про что история, быстро пересказал ему весь сценарий, все самое важное и необходимое. Кстати, я абсолютно не иронизирую, мне кажется, у него самая главная роль, потому что он хранитель этого бара, но непонятно — человек ли, какая-то инфернальная сила или дьявол в человеческом обличье», — рассказал артист.

Ярмольник отметил, что именно звонок Козловского окончательно убедил его сниматься в проекте. Актер был рад, что его коллега делает кино.

«(Козловский) объяснил мне, что главная роль не у него, а как раз-таки у «олд бармена», попытался меня в этом убедить», — отметил актер.

Ярмольник назвал Козловского хорошим артистом. По словам актера, ему было приятно работать с коллегой.

14 ноября пройдет премьера фильма о создании сериала «Бар «Один звонок» в платформе KION.