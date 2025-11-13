Кристина Асмус рассказала о съемках с Натальей Орейро

Актриса Кристина Асмус рассказала о совместной работе с звездой сериала «Дикий ангел», уругвайской актрисой Наталией Орейро над новогодней комедией «Письмо Деду Морозу». Ее слова передал «Пятый канал».

© Газета.Ru

Асмус назвала Орейро «максимально комфортным, позитивным и дружелюбным человеком». Она также отметила красоту и профессионализм коллеги, признавшись, что совместная работа была для нее настоящим удовольствием.

Актриса поделилась, что изначально всей съемочной команде запретили взаимодействовать с уругвайской звездой за пределами кадра и фотографироваться с ней. Однако, когда Орейро приехала на площадку, она сама подошла к коллегам и начала их обнимать.

«Подъезжает в середине смены несколько внедорожников. Мы понимаем — она едет. Мы уже все трясемся, не собирается даже смотреть, дышать в ту сторону. Останавливаются машины, и из одной из них выбегает Наталья абсолютно позитивная, светлая, очень быстро говорящая. Ко всей съемочной группе подлетела, каждого обняла, представилась», — вспоминала Кристина.

Асмус и Орейро вместе снялись в фильме «Письмо Деду Морозу», который выйдет в широкий прокат 27 ноября 2025 года. Также в картине сыграли Иван Охлобыстин, Антон Филипенко, Дима Билан и другие.