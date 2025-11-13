Тимур Бекмамбетов будет обучать ИИ-актеров по системе Станиславского

Тимур Бекмамбетов создал и запатентовал программу под названием «Stanislavsky» для обучения актерским навыкам программ искусственного интеллекта.

- Если персонаж смотрит в окно с грустным взглядом, я не просто скажу ИИ: «Он грустит», — рассказал режиссер и продюсер в интервью Variety. - В подсказке я использую систему Станиславского и пишу что-то вроде: «Его собака умерла вчера, и закат напоминает ему о том, как он играл с ней в парке». Дело не в том, что вы хотите, чтобы персонаж делал; дело в том, чтобы дать ему карту, как туда добраться.

По словам Бекмамбетова, его программа — это нечто большее, чем просто создание более аутентичных искусственных актёрских образов. Она помогает создавать целые фильмы и сериалы. Сначала продюсеры загружают сценарий в «Stanislavsky», и она разбивает действие на серию предлагаемых кадров и последовательностей, которые в конечном итоге будут изменены кинематографистами в процессе производства. Программа также выполняет функцию интерфейса, позволяющего руководителям различных отделов — от оператора до художника-постановщика и редактора — взаимодействовать на одной платформе, где они могут обмениваться заметками и отзывами, а также давать ИИ указания по доработке фильма или сериала.

Бекмамбетов потратил около 5 миллионов долларов и более десяти лет на разработку технологии и планирует запустить её полноценно в декабре 2025 года. Она выходит на фоне ожесточённых споров Голливуда о стоимости и преимуществах ИИ: студии и стриминговые сервисы надеются, что это поможет им сократить бюджеты и работать эффективнее, в то время как актёры, сценаристы и другие творческие люди опасаются, что это приведёт к сокращению рабочих мест. Бекмамбетов признаёт разрушительные последствия ИИ, но он его сторонник.

- Слишком поздно — ИИ никуда не денется, поэтому нам нужно ответственно подойти к его обучению, — говорит режиссер. - Не думайте об ИИ как об ангеле или дьяволе. Да, он потребует работы, но нам нужно сосредоточиться на том, как правильно им управлять и его использовать.

«ИнтерМедиа» напоминает, что новый фильм Тимура Бекмамбетова «Милосердие» (который выйдет в мировой прокат в январе 2026 года) — это триллер о человеке (его играет Крис Пратт), у которого есть 90 минут, чтобы доказать свою невиновность перед судьей, управляемым искусственным интеллектом. Ещё до начала съёмок «Милосердия» Бекмамбетов использовал ИИ для создания макета фильма и представил его студии, чтобы та могла увидеть, на чему она дала зелёный свет.

- Мы, по сути, показали им финальный монтаж, — говорит он. - Они давали мне меньше комментариев. Обычно они просматривают ежедневные отснятые материалы и дают обратную связь в процессе производства, но в этот раз этого не сделали.

Бекмамбетов планирует сделать ещё один шаг в освоении технологий, сняв экранизацию книги «Человек с расколотым миром». В ней рассказывается история российского психолога Александра Лурии, который пытается помочь советскому солдату оправиться от тяжёлой черепно-мозговой травмы, используя ряд нейропсихологических методик. Действие фильма в основном разворачивается в сознании солдата и будет практически полностью создано с помощью искусственного интеллекта. Единственный профессиональный актёр в фильме — восходящая звезда недавнего артхаусного хита (чьё имя Бекмамбетов пока назвать отказался).

- Лурия перепрограммировал мозг пациента, и именно этим мы сейчас и занимаемся с помощью искусственного интеллекта, — говорит режиссер. - Он, по сути, отец искусственного интеллекта, поэтому вполне логично рассказать его историю таким образом.

Но даже Бекмамбетов скептически относится к тому, что ИИ-актёры навсегда лишат работы своих живых коллег: