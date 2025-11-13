Звезда Marvel Чедвик Боузман посмертно получит звезду на Аллее славы в Голливуде

Голливудская торговая палата объявила, что покойный актёр Чедвик Боузман («Чёрная пантера») получит звезду на Аллее славы. Церемония состоится 20 ноября.

На мероприятии будут присутствовать режиссёр «Чёрной пантеры» Райан Куглёр, коллега Боузмана по фильму

«Ма Рейни: Мать блюза» Виола Дэвис. Они выступят с тёплыми словами об умершем друге. Вдова покойного актёра Тейлор Симон Ледвард-Боузман примет награду от его имени.

Чедвик Боузман умер 28 августа 2020 года в возрасте 43 лет, после многолетней борьбы с раком. За свою жизнь он успел сняться в свыше 30 фильмах и сериалах. Актёр прославился из-за главной роли в супергеройской картине Marvel «Чёрная пантера». Он также был посмертно номинирован на премию «Оскар» в 2021 году за фильм «Ма Рейни: Мать блюза».