Леди Гага прокомментировала жесткую критику ее игры в фильме «Джокер 2»

Издание Rolling Stone взяло интервью у знаменитой актрисы и певицы Леди Гаги. Она рассказала о своём отношении к негативной реакции на её роль в фильме «Джокер: Безумие на двоих».

По словам артистки, когда она только начала читать отрицательные отзывы, то её первой реакцией стал смех. Гага отметила, что слишком много вложила в роль. Потому реакция на негатив изначально вышла из-под контроля. После этого актрису одолела грусть.

«Я не была равнодушна, когда читала негативные отзывы. Забавно, я почти нервничаю, делясь своей реакцией. Но, по правде говоря, когда это только началось, я рассмеялась. Потому что ситуация выходила из-под контроля. Однако когда подобные вещи не утихают слишком долго — становится больно. Просто потому, что я вложила в этого персонажа слишком много себя».

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» вышел в сентябре 2024 года. Леди Гага сыграла Харли Квинн, возлюбленную главного героя Артура Флека, с которым они вместе пытаются выбраться из психиатрической лечебницы. Картину разгромили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 31% свежести от обозревателей и столько же — от зрителей.