В актерском составе комедии «За Палыча 2!» произошло пополнение

Создатели комедии «За Палыча 2!» сообщили, что в актёрском составе проекта произошло пополнение — к нему присоединился звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов.

Вторая часть комедийной серии расскажет новую историю перевоспитанного молодого мажора Тёмы после службы в ВДВ и его деда Палыча, у которого в первой части пытались забрать его старый дом. В продолжении в Подгорный приезжает бизнесмен Василий, который хочет снести памятник Воину-освободителю и построить торговый центр.

Режиссёром проекта выступил Максим Боев, сценарист первой части. Премьера комедии состоится 1 января 2026 года в кинотеатрах России.