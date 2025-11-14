Наталия Орейро рассказала о работе над фильмом киностудии Горького

Актриса Наталия Орейро, принявшая участие в съемках фильма «Письмо Деду Морозу», высоко оценила сохранение традиций национального кино в России, а также выразила надежду вновь поработать с киностудией имени Горького. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба киностудии.

«Я сама немного понимаю по-русски и специально занималась для этой роли. Все на съемочной площадке были очень терпеливы ко мне, Иван Охлобыстин очень помогал мне с произношением и говорил, как расставлять акценты. Я сохранила теплые воспоминания о всей нашей команде. Мне бы очень хотелось пережить еще раз такой опыт, он был обогащающим. На самом деле не важно, где мы работаем, главное – контакт с другими людьми. Когда он есть, происходит магия. Не важно, на каком языке говорить: иногда достаточно взгляда», – приводит пресс-служба слова актрисы.

Она также отметила, что восхищена тем, как в России сохраняют культурные традиции, в том числе – традиции национального кино.

«Дети в вашей стране растут со своей историей, у них есть Дед Мороз и его внучка Снегурочка, чей костюм мне даже удалось примерить. Он был потрясающий, и я даже забрала с собой в Аргентину шапочку от этого наряда. Я думала, что моя популярность в России быстро закончится и люди забудут обо мне, но каждый раз, когда я сюда приезжала, то встречала все больше любви. И я поняла, что это взаимно и что это будет с нами всю жизнь. Так и в фильме «Письмо Деду Морозу»: то, что происходит с тобой в детстве, навсегда остается в твоем сердце. Мне бы очень хотелось вновь поработать и с режиссером Кириллом Кузиным, и с киностудией Горького», – добавила Наталия Орейро.

В пресс-службе уточнили, что в своем первом полнометражном российском фильме «Письмо Деду Морозу» Орейро исполняет роль «сбывшейся мечты» мальчика из 1990-х. В проекте также снимались Иван Охлобыстин, Антон Филипенко, Кристина Асмус, Дима Билан, Эвелина Бледанс, Зоя Бербер и другие.

Фильм снят киностудией Горького при участии компаний «Майвэйстудия» и Magic FactoryAnimation. Проект реализуется при поддержке Фонда кино, правительства Москвы и «Москино».