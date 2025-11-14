Кошман рассказал, как проходили съемки «Алисы в Стране Чудес»

Премьера «Алисы в Стране Чудес» (6+) по праву считалась одним из самых ожидаемых событий осеннего киносезона. Целая россыпь звёзд первой величины, впечатляющие суперэффекты… Как проходили съёмки фильма и как складывались отношения между знаменитыми партнёрами? Об этом мы расспросили представлявшего «Алису» в Нижнем Новгороде Артёма Кошмана.

– Как вы попали в эту картину? Был ли у вас кастинг или роль сразу была предназначена именно вам?

– Да, был кастинг. Было интересно, мы пробовали разные варианты. Это такой классный процесс, когда ты впервые знакомишься со своими потенциальными коллегами.

– В фильме было много эффектных сцен. Как проходили съёмки тех, в которых вы участвовали?

– На меня самое яркое впечатление, в первую очередь, конечно же, произвёл бой на бутафорских саблях с Олегом Савостюком на гальке на фоне Чёрного моря. Потрясающий процесс. Как будто возвращаешься в детство. Я окунулся в тот мир фантазий, когда тебе снова шесть лет, ты во дворе машешь палкой и представляешь, что вокруг тебя – твои недруги. Мы и на репетициях кайфовали, когда готовились, и когда снимали – кайфовали. Мне кажется, мы достигли такого хорошего уровня в этом «махании».

– А какая сцена далась вам с наибольшим трудом во время съёмок?

– Да не было самой трудной сцены. Пожалуй, когда снимали сцены боя, было жарко – это было труднее всего. А так трудностей, как таковых, не было, потому что у нас на площадке была очень хорошая атмосфера. Всё получалось легко и в удовольствие.

– В картине сыграла целая плеяда звёзд первой величины. Как складывались ваши отношения с ними?

– С кем-то не сложилось просто потому, что мы с ними, к сожалению, не пересеклись. А общение с теми, с кем мы были на одной съёмочной площадке, – это такой классный период роста. Ты невольно учишься у мэтров и узнаёшь что-то такое, чего ещё никогда не знал. С ними всегда интересно. И классно, когда старший товарищ вот так вот младшему что-то передаёт, учит: «Тут лучше сделать так, тебе так будет проще и круче». И это был очень классный коннект между нашими волшебными существами.

– Насколько сложно молодому, пусть уже и узнаваемому актёру работать рядом с настоящими мастерами? Приходилось ли сталкиваться со сни­сходительным отношением?

– Мне кажется, снисходительность непозволительна на съёмочной площадке, поэтому – нет. Мы все были друг к другу строги. И в этом чувствуется уровень. Ты имеешь право на ошибку, безусловно, но будь любезен быть на уровне. Ты думаешь об этом, ты к этому стремишься, ты растёшь в этот момент. И в результате получается довольно-таки хороший материал впоследствии.

– Многие молодые актёры, в том числе наши земляки, начинают с главных ролей в успешных проектах, но потом быстро теряют популярность. В чём, на ваш взгляд, секрет вашего успеха? Как, по вашему мнению, молодому и талантливому актёру можно удержаться в профессии?

– Мой секрет, наверное, в том, что я не думаю, как удержаться, а кайфую от процесса и наслаждаюсь делом. В первую очередь, не надо фокусироваться на этом вопросе, как мне кажется. И тогда всё получится.

