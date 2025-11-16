Юлия Высоцкая призналась в симпатии к Юре Борисову

Актриса Юлия Высоцкая призналась, что восхищена харизмой коллеги Юры Борисова. Она рассказала, что давно хотела увидеть артиста в проекте своего супруга — сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Знаменитость «влюбилась в него как в артиста» и показала мужу несколько лент с его участием.

По ее словам, обычно она не вмешивается в работу режиссера, но в этот раз сделала исключение.

«Это редчайший случай, что я так настаивала, так уговаривала», — рассказала Высоцкая в интервью Лауре Джугелии на Youtube-канале.

В Борисове сошлись «и внешние данные, и харизма, и взгляд то ли ребенка, то ли мужчины», отметила она.

Юлия Высоцкая, рассказывая о своей дочери Маше, которая уже 12 лет лежит в коме, не смогла сдержать слез. В 2013 году актриса, Андрей Кончаловский и их дочь попали в серьезное ДТП во Франции. Их машина выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. Маша получила тяжелую черепно-мозговую травму и впала в кому. Сначала девочку лечили во Франции, а потом перевезли в РФ.