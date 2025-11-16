Звезда «Шан-Чи» рассказал о съемках в «Мстителях: Судный день»

Издание Variety взяло интервью у звезды фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю. Он рассказал о съёмках в предстоящей картине Marvel «Мстители: Судный день».

© Чемпионат.com

По словам актёра, производство супергеройского фильма было захватывающим. Лю отметил, что было здорово «играть в одной песочнице» с теми артистами, на фильмах которых он вырос. Он рад, что исполнилась его мечта.

«Съёмки "Судного дня" были действительно захватывающими. Столько актёров, на фильмов которых я вырос. Возможность поиграть с ними в одной песочнице — это мечта, ставшая реальностью. Я вырос на фильмах о супергероях и хотел верить в идею, что изгои, зануды и чудаки могут найти в себе силы спасти мир. Именно за это я цеплялся в 12 лет».

Лю также рассказал, что не понимает, почему появилась мода ненавидеть супергеройские фильмы. Он заявил, что не перестаёт обожать жанр, даже когда стал взрослым.

«Мстители: Судный день» выйдет в мировом прокате 18 декабря 2026 года. Картина расскажет про то, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший. За этими событиями последуют «Секретные войны» — это будет пятая часть «Мстителей», в которой герои продолжат выступать против Дума.